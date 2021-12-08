Учёные назвали главных разносчиков коронавируса

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Группа учёных из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети.

Исследователи отслеживали темпы распространения COVID-19 в среде исполнительских видов искусства, чтобы театры, музыканты и концертные площадки могли безопаснее возобновлять работу после локдауна. Участники эксперимента разного возраста, пола и уровня подготовки могли петь песни либо играть на инструментах. Учёные следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны и выявили несколько закономерностей в интенсивности распространения коронавируса в зависимости от пола и возраста людей, а также громкости голоса, пишет ria.ru.

– Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие лёгкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей, — объяснил профессор Джон Волькенс.

Эксперт подчеркнул, что среди общественных мест отдыха самые опасные — бары, спортивные арены и концертные площадки, где люди громко разговаривают либо поют.

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