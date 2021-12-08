Учёные назвали главных разносчиков коронавируса

Учёные назвали главных разносчиков коронавируса

Группа учёных из Университета штата Колорадо выяснила, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины или дети.

Исследователи отслеживали темпы распространения COVID-19 в среде исполнительских видов искусства, чтобы театры, музыканты и концертные площадки могли безопаснее возобновлять работу после локдауна. Участники эксперимента разного возраста, пола и уровня подготовки могли петь песни либо играть на инструментах. Учёные следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны и выявили несколько закономерностей в интенсивности распространения коронавируса в зависимости от пола и возраста людей, а также громкости голоса, пишет ria.ru.

– Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у нас большие лёгкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей, — объяснил профессор Джон Волькенс.

Эксперт подчеркнул, что среди общественных мест отдыха самые опасные — бары, спортивные арены и концертные площадки, где люди громко разговаривают либо поют.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md