Учёные назвали факторы заражения оспой обезьян

Исследования предыдущих вспышек и наблюдения за нынешним распространением оспы обезьян показывают, что эта инфекция передаётся тремя основными путями: при непосредственном контакте с сыпью инфицированного человека, при соприкосновении с загрязнёнными предметами, а также воздушно-капельным путём, когда вирус выделяется при кашле или чихании больного.
Эксперты разделили все возможные способы заражения на три группы – по степени риска, передаёт rg.ru.
Факторы (способы заражения) высокого риска:
– интимный контакт
– бытовой контакт
Факторы среднего риска:
– воздушно-капельный путь передачи, посещение многолюдных мест
Пониженный риск:
– примерка одежды в магазине
– сидение в общественном транспорте.
С другой стороны, европейские врачи обсуждают ошибки в информировании людей о возможных путях передачи вируса оспы обезьян. Недостаток знаний и отсутствие первичной профилактики способствует распространению инфекции, делают вывод медики.
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