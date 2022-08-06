Учёные назвали факторы заражения оспой обезьян

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Исследования предыдущих вспышек и наблюдения за нынешним распространением оспы обезьян показывают, что эта инфекция передаётся тремя основными путями: при непосредственном контакте с сыпью инфицированного человека, при соприкосновении с загрязнёнными предметами, а также воздушно-капельным путём, когда вирус выделяется при кашле или чихании больного.

Эксперты разделили все возможные способы заражения на три группы – по степени риска, передаёт rg.ru.

Факторы (способы заражения) высокого риска:

– интимный контакт

– бытовой контакт

Факторы среднего риска:

– воздушно-капельный путь передачи, посещение многолюдных мест

Пониженный риск:

– примерка одежды в магазине

– сидение в общественном транспорте.

С другой стороны, европейские врачи обсуждают ошибки в информировании людей о возможных путях передачи вируса оспы обезьян. Недостаток знаний и отсутствие первичной профилактики способствует распространению инфекции, делают вывод медики.

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