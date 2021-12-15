Учёные назвали долю бессимптомных носителей COVID-19

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Учёные Пекинского университета выяснили, какова доля бессимптомных носителей вируса среди людей с положительным результатом ПЦР-теста и подтверждённым диагнозом «коронавирус». Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA network.

Специалисты изучили 95 научных работ с данными более 29 млн пациентов, прошедших тестирование, и выяснили, что совокупный процент бессимптомных инфекций составил 0,25% среди протестированного населения и 40,50% среди населения с подтверждённым COVID-19.

В работе подчёркивается, что бессимптомные носители являются потенциальными источниками передачи коронавируса, пишет gazeta.ru. Учёные обнаружили, что доля таковых среди жителей домов престарелых – 4,52%, авиапассажиров и пассажиров круизных лайнеров – 2,02%, медработников и пациентов – 0,4%, а также беременных женщин – 2,34%.

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