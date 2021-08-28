Учёные назвали длящиеся больше года симптомы COVID-19

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У пациентов с тяжёлой формой COVID-19 более года сохраняется так называемый постковидный синдром. Соответствующие данные опубликованы в журнале The Lancet.

Китайские учёные долгое время следили за состоянием здоровья свыше тысячи человек, средний возраст которых 57 лет. Через полтора года после выздоровления участники исследования прошли глубокое медицинское обследование. Больше половины из них жаловались на усталость, слабость и одышку. Были и пациенты с тревожными состояниями и депрессивными симптомами, пишет rg.ru.

Мы ещё не до конца понимаем, почему психиатрические симптомы чаще встречаются через год, чем через шесть месяцев. Они могут быть вызваны биологическим процессом, связанным с самой вирусной инфекцией или иммунным ответом организма на неё, – уточнил профессор Бин Цао, один из авторов исследования.

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