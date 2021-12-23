Учёные назвали диету, снижающую риски COVID-19

Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения количества тяжёлых случаев COVID-19. К такому заключению пришли итальянские учёные.
Результаты многочисленных исследований показывают, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьёзных хронических заболеваний. Учёные из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против коронавирусной инфекции. Обработав данные европейских исследований, авторы обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.
Одна из самых частых причин смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, или чрезмерная противовоспалительная реакция организма. Ранее было доказано, что такое питание способствует снижению воспаления и окислительного стресса, подавляя образование противовоспалительных цитокинов, пишет ria.ru.
Авторы отмечают, что, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.
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