Учёные назвали диету, снижающую риски COVID-19

Одна из самых частых причин смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, или чрезмерная противовоспалительная реакция организма. Ранее было доказано, что такое питание способствует снижению воспаления и окислительного стресса, подавляя образование противовоспалительных цитокинов, пишет ria.ru.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.

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