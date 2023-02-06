Учёные научились предсказывать динамику развития эпидемий

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Учёные Тюменского университета создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что их можно использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в будущем.

В ходе исследования учёные ТюмГУ предложили различные подходы к изучению эпидемии на примере новой коронавирусной инфекции COVID-19. В работе над проектом были задействованы математики, микробиологи, социологи, экономисты, специалисты по работе с большими данными, пишет ria.ru.

В результате работы были получены новые инструменты прогнозирования динамики количества инфицированных, а также вызванных эпидемией изменений экономических показателей, таких как, например, спрос и предложение. Созданные математические модели позволяют также оценить эффективность различных мер борьбы с распространением инфекции (например, масочный режим, изоляционные мероприятия). При этом можно изучить показатели для различных групп населения, выделенных, например, по степени риска для здоровья и жизни или по индикатору прохождения вакцинирования, рассказали специалисты.

Учёные отметили, что полученный инструментарий можно использовать для создания стратегии противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе пока неизвестных, и минимизации их негативных последствий для экономики и общества.

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