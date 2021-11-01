Учёные научились определять коронавирус по дыханию

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Российские учёные придумали прибор, способный за 10-20 секунд определить коронавирус по дыханию человека. Об этом рассказал руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин.

– Учёные нашего центра работают над проектом “Электронный нос”. Так, человеку достаточно будет выдохнуть в специальный раструб, и прибор определит, болен он COVID-19 или нет, – говорит учёный.

Он пояснил, что люди, которые инфицированы коронавирусом, выдыхают особые соединения. Именно на них и будет реагировать “электронный нос”. В дальнейшем такие приборы могут появиться в местах массового скопления людей, передаёт rg.ru.

– Если, например, поставить “электронные носы” вдоль аэропортов, стадионов, на вокзалах, то можно будет формировать свободные от коронавируса пространства, – заключил Шипулин.

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