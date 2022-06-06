Учёные нашли у мышей новый коронавирус, потенциально опасный для человека

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Новый коронавирус распространился среди рыжих полёвок в Швеции, обнаружили вирусологи из Уппсальского университета в Швеции. Пока неизвестно, угрожает ли он людям. Подробнее о патогене, названном вирусом Гримсе, исследователи рассказали в журнале Viruses.

Рыжие полёвки распространены в Европе и часто пробираются в дома человека, а также контактируют с другими видами животных. Изучив 450 особей, исследователи обнаружили у 3,4% из них следы нового бетакоронавируса. Учёные назвали его вирусом Гримсе. Бетакоронавирусы распространены среди грызунов и летучих мышей. Передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания, пишет gazeta.ru.

Дальнейшие наблюдения показали, что родственные вирусу Гримсе патогены распространены среди полёвок в разных странах Европы. Это плохой знак, отмечают авторы работы, — если вирус легко адаптируется к новым местам обитания и хозяевам, то велик риск его перехода на людей.

– Мы всё ещё не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Гримсе может представлять для здоровья населения. Однако, исходя из наших наблюдений и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полёвок, есть все основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов, — сообщили учёные.

По мере роста городов дикие животные теряют места обитания и всё чаще контактируют с людьми, напоминают исследователи. Они опасаются, что в дальнейшем это может ещё больше повысить риски заражения коронавирусами и прочими инфекциями.

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