Учёные нашли точный способ определить скорость старения организма

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Российские и итальянские биологи создали “иммунологические часы”, которые позволяют точно определить возраст иммунитета по 38 маркерам воспалений. Этот подход можно использовать в персонализированной медицине и не только.

Модель разрабатывали специалисты Нижегородского государственного университета. Сейчас “иммунологические часы” тестируются сразу в нескольких российских медицинских центрах. Пока можно утверждать, что этот калькулятор старения иммунной системы – наиболее чувствительный из всех существующих.

Для оценки старения иммунной системы необходимо измерить концентрации различных биомаркеров, которые сигнализируют о развитии в организме различных воспалений. К этому выводу специалисты пришли в ходе наблюдения за 76 пациентами, страдающими тяжёлыми болезнями почек и находящимися на гемодиализе.

Чтобы выяснить, как отказ почек и связанные с этим нарушения в работе организма влияют на иммунитет пациента и его биологический возраст, учёные сопоставили результаты их анализов с результатами аналогичных анализов здоровых добровольцев. В частности, речь идёт о различных типах клеток и белковых молекул, пишет rg.ru.

В ходе исследования биологи отобрали 38 наиболее важных сигнальных молекул, которые свидетельствуют о развитии воспалений, и использовали их для подсчёта биологического возраста тех и других участников эксперимента. Оказалось, что организм пациентов, страдающих хроническими заболеваниями почек, старел быстрее обычного. Их биологический возраст в среднем на 20 лет превышал фактический, пишет источник.

Учёные надеются использовать разработку не только в персонализированной медицине. Иммунологические часы” могут помочь понять, как различные хронические болезни и инфекции ускоряют старение организма.

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