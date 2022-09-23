Учёные нашли средство, облегчающее течение COVID-19

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Учёные Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы выяснили, что промывание носа солевым раствором облегчает течение COVID-19 в восемь раз.

Специалисты попросили около 80 заражённых коронавирусом людей промывать нос обычным солевым раствором на протяжении 14 дней. В результате из указанной группы в больницу с тяжёлым течением попали лишь 1,5% людей. Из группы, где нос не промывали раствором, в больнице оказались 10%, несколько скончались.

По словам учёных, попадая на слизистую, вирус начинает активно взаимодействовать с белком, благодаря которому он и попадает внутрь организма. Тяжёлого течения болезни можно избежать, если не позволить ему прикрепиться к белку. При этом учёные подчеркнули, что промывание эффективно в самом начале заражения, передаёт m24.ru.

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