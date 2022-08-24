Учёные нашли способ восстановить чувствительность к запахам после COVID-19

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Канадские учёные выявили шесть генов, воздействуя на которые можно вылечить аносмию — потерю обоняния, вызванную COVID-19. Методов борьбы с этим нарушением, которое стало одним из самых распространённых проявлений коронавирусной инфекции, всё ещё нет.

Для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе, пишет iz.ru.

– Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок, — указали учёные в статье с результатами своей работы.

Для медицины важны способы лечения аносмии после COVID-19, поскольку терапии «обонятельными тренировками» и витаминами может не хватать, отмечают врачи. Потеря обоняния — сопутствующий симптом болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции, последствий черепно-мозговых травм, опухолей, поэтому предложенный способ открывает новые возможности в терапии и этих состояний.

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