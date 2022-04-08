Учёные нашли способ точно прогнозировать исход COVID-19

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Специалисты российских научных институтов и медицинских вузов обнаружили прямую зависимость тяжести течения коронавируса от наличия в организме больного определённых клеток. В исследовании приняли участие сотрудники НИИ медицинских проблем Севера, Красноярского государственного медуниверситета и другие учёные. Их открытие поможет достоверно предсказывать исход COVID-19.

Результаты научной работы опубликовал журнал Viruses, пишет rg.ru.

Известно, что успешность выздоравливания во многом обусловлена силой иммунитета – эффективностью так называемого иммунного ответа больного человека на вирусную инфекцию. А мощность этого ответа зависит в свою очередь от активности клеток, которые специалисты называют Т- и В-лимфоцитами. Именно они распознают и нейтрализуют в организме человека посторонние бактерии и прочие чужеродные объекты.

Участники исследования акцентировали внимание на пациентах в острой фазе COVID-19, изучая содержание упомянутых лимфоцитов в крови. Их количество изменялось на разных стадиях заболевания. А главное, как выяснилось в итоге, – различалось в зависимости от исхода. Активность и количество тестируемых веществ в крови были намного ниже в острой стадии COVID. Нулевой или очень низкий уровень предсказывал неблагоприятный – летальный – исход заболевания. Наиболее высокие показатели зафиксированы у пациентов, благополучно перенёсших болезнь.

– Таким образом изменение состава Т- и В-лимфоцитов у инфицированных коронавирусом определяет характер и исход COVID-19, позволяют врачу контролировать течение заболевания и, в случае появления неблагоприятных признаков, своевременно вносить изменения в тактику лечения, – констатировал доктор медицинских наук, профессор Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера Андрей Савченко.

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