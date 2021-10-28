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Американские учёные нашли способ предсказать тяжесть течения COVID-19. Согласно их последним исследованиям, это можно сделать с помощью изучения ДНК человека.

Учёные отмечают, что с начала пандемии большинство клинических испытаний было сосредоточено на тестах ПЦР.

– Манипуляции с эпигеномом хозяина после заражения коронавирусом предполагают, что сигнатуры метилирования ДНК могут отличать пациентов с инфекцией от неинфицированных людей и помогают прогнозировать тяжесть заболевания COVID-19 даже при первоначальном проявлении, – сообщается в исследовании.

Для получения результатов учёные составили профили образцов периферической крови от 164 пациентов с COVID-19 с продольными измерениями тяжести заболевания и 296 пациентов контрольной группы. В результате им удалось найти специфические генетические маркеры, по которым можно предсказать тяжесть болезни, пишет rg.ru.

– Мы считаем, что платформа эпигенетики может эффективно выявлять бессимптомные и предсимптоматические инфекции, что при широком применении может помочь в ограничении распространения SARS-CoV-2, – подытожили исследователи.

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