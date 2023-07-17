Учёные нашли способ предотвратить клеточное старение

0

Учёные из Гарвардского университета заявили, что на шаг приблизились к созданию «эликсира молодости». Они идентифицировали шесть химических составов, способных обращать вспять процесс старения клеток кожи у человека и у мыши.

Ранее стало известно, что экспрессия специфических генов, называемых факторами Яманаки, может превращать взрослые клетки в молодые. В рамках нового исследования учёные проанализировали несколько миллионов комбинаций молекул, способных обращать вспять клеточное старение.

В результате команде удалось выявить шесть комбинаций, которые потом были протестированы на клеточных культурах людей и мышей. Эксперименты показали, что эффект от «коктейлей» наступает менее чем за неделю. Так, за четыре дня лечения они омолодили клетки кожи на три года, пишет mir24.tv.

Учёные заявили, что в будущем на основании такой технологии можно будет создать таблетку от старения. Она не только омолодит организм, но и позволит избавиться от возрастных заболеваний.

Впрочем, независимые эксперты подвергли сомнению выводы команды. По их словам, следует протестировать «коктейли» на настоящих животных и оценить их влияние на здоровье и продолжительность жизни.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.