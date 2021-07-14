Учёные нашли способ остановить репликацию коронавируса

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Австралийским биологам удалось с помощью генной инженерии подавить в лабораторных условиях размножение вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека. Авторы считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Открытие основано на результатах предыдущего исследования 2019 года, когда учёные из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Теперь эксперты доказали, что их метод годится и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, пишет ria.ru.

Основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома вируса, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили эффективность нового метода в лабораторных условиях — in vitro — на инфицированных клетках человека. Им удалось подавить репликацию различных вариантов вируса, в том числе его новых штаммов.

В ближайшее время исследователи планируют приступить к тестированию нового подхода на животных, а в будущем — и на людях, в ходе клинических испытаний.

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