Учёные нашли препарат против тяжёлой формы COVID-19

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Учёные Йельского университета (США) выяснили, что причиной поражения 10-20% лёгких у пациентов при заражении SARS-CoV-2 является избыточная воспалительная реакция иммунитета. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Biotechnology.

Благодаря этому открытию специалисты определили препарат для эффективного лечения заболевания, а именно — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон. Однако антитела эффективны только на ранних стадиях коронавирусной инфекции.

Учёные ввели коронавирус в носовую полость мышей, у которых впоследствии появились классические симптомы тяжёлого COVID-19: повреждение лёгких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ. На ранних стадиях инфекции иммунодепрессант дексаметазон приводил к смерти мышей, когда подавлял начальный иммунный ответ, который имел решающее значение для борьбы с вирусом.

При этом на поздних стадиях заболевания препарат помог грызунам, подавив воспалительную реакцию, ставшей причиной повреждения органов, пишет gazeta.ru. Это открытие поможет разработать новые методы лечения тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

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