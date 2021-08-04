Учёные нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса

Учёные нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса

Цветковое растение Nigella sativa, известное как “чернушка посевная”, может эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

В чернушке посевной обнаружен активный ингредиент тимохинон, который способен связываться с S-белком SARS-CoV-2 и таким образом блокировать его распространение, пишет rg.ru. Сам по себе тимохинон учёным известен давно: это антиоксидант, он применяется в БАДах, а в природе встречается в составе чёрного тмина.

Тимохинон из чернушки посевной, по оценкам учёных, может заблокировать цитокиновый шторм – самое тяжёлое осложнение коронавируса, из-за которого нередко умирают пациенты в реанимационных отделениях “красных зон”.

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