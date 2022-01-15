Учёные нашли мощные антитела, нейтрализующие «омикрон» и «дельту»

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Американские учёные, изучив свойства двух десятков ранее неизвестных антител к COVID-19, выделили из них два наиболее эффективно нейтрализующих «дельта»-, «бета»- и «омикрон»-штаммы SARS-CoV-2. Статья опубликована на портале medRxiv.

В материале говорится, что новые варианты коронавируса способны повышать устойчивость к антителам, вызванным вакциной, и моноклональным антителам (МАВ) (антителам, вырабатываемым иммунными клетками — прим. ред.) и, соответственно, потенциально усиливать свою патогенность. Отмечается, что недавние исследования показали, что «омикрон» снижает или отменяет чувствительность к нейтрализации большинством MAB.

В ходе исследования специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) в Бетесде, штат Мэриленд, извлекли из иммунных клеток 12 пациентов нити ДНК и внесли их ключевые участки в геном бактериофага для появления в его белковой оболочке фрагментов антител. Учёные подготовили и размножили разновидности таких вирусов, а затем стали наблюдать, будут ли они соединяться с фрагментами оболочки коронавируса.

Таким образом специалистам удалось выявить два десятка ранее неизвестных антител к коронавирусу, два из которых — NE12 и NA8 — оказались самыми мощными антителами, эффективно нейтрализующими как ранние мутации коронавируса, так и «дельта»-, «альфа»-, «омикрон»- и «бета»-варианты, пишет gazeta.ru.

Эксперты выразили уверенность, что их методика позволит быстро выделять и размножать антитела к SARS-CoV-2 из образцов крови пациентов и оценивать их эффективность. Учёные надеются, что открытие приведет к созданию новых лекарств от COVID-19, способных защищать организм пациентов от развития тяжёлых форм коронавирусной инфекции при заражении «омикрон»-вариантом и другими разновидностями SARS-CoV-2.

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