Учёные нашли ещё одно средство против COVID-19

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Вещество, которое потенциально может стать новым лекарством от коронавируса, обнаружили европейские учёные. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicinal Chemistry.

Это бисульфитное пролекарство (превращается в лекарство внутри организма), которое эффективно подавляет протеазу Mpro коронавируса, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса. Оказалось, что вещество уже входит в состав кошачьего противовирусного препарата, пишет rg.ru.

Ранее европейские учёные заявили, что коронавирус также может подавлять содержащееся в полыни вещество артемизинин, однако помочь оно способно только сразу после попадания вируса в организм.

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