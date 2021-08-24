Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Американские учёные обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовано на сайте Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Всего специалисты изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, пишет rg.ru.

В результате выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространёнными вариантами коронавируса – “альфа”, “бета”, “гамма”, “дельта”, “каппа”, “йота”, – а также редкими мутациями.

Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широко нейтрализующей (работает против всех вариантов), – отметил один из авторов работы Майкл С. Даймонд.

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