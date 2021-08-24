Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

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Американские учёные обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовано на сайте Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Всего специалисты изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, пишет rg.ru.

В результате выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространёнными вариантами коронавируса – “альфа”, “бета”, “гамма”, “дельта”, “каппа”, “йота”, – а также редкими мутациями.

Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широко нейтрализующей (работает против всех вариантов), – отметил один из авторов работы Майкл С. Даймонд.

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