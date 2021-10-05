Учёные нашли 60 вариантов “дельта”-штамма COVID-19

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Российские учёные обнаружили 60 модификаций “дельта”-штамма COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.



– Сейчас идёт активный перебор вариантов, чтобы понять, представляет ли какой-то из них опасения, – отметил эксперт.

“Дельта”-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список “вызывающих озабоченность”, пишет rg.ru. Кроме “дельты” там значатся ещё три варианта вируса: “альфа” (изначально был выявлен в Великобритании), “бета” (Южная Африка) и “гамма” (Бразилия). “Дельта”-штамм вызывает особый интерес учёных, поскольку продолжает мутировать.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии “дельта”. При этом зарубежные исследования показывают, что “дельта”-штамм практически исчерпал себя и вряд ли сможет мутировать в ещё более опасные формы.

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