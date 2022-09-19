Учёные: Молочные продукты дают защиту от диабета второго типа

Учёные: Молочные продукты дают защиту от диабета второго типа

Итальянские учёные в ходе проведённого исследования выяснили, что включение в рацион молочных продуктов способно снизить риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает издание Express. 

Отмечается, что такой тип диабета является наиболее распространённым и возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина. В этой ситуации специалисты советуют употреблять продукты растительного происхождения – цельное зерно, овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло и ограничить большую часть продуктов животного происхождения.

Согласно исследованию команды учёных из Неаполитанского университета под руководством доктора Аннализи Гиосу, стакан молока в день снижает риск развития диабета второго типа на 10%, ряженка, кефир и творог в количестве 200 граммов в день – на 5%, ежедневная баночка натурального йогурта – на 6%, а обезжиренная «молочка» – на 3%. При этом пользу приносит лишь умеренное употребление этих продуктов в пищу, передаёт mir24.tv.

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