Учёные: “Лямбда”-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету

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“Лямбда”-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. Об этом говорится в исследовании японских учёных, пишет rg.ru.



У “лямбда”-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету, – отметили исследователи​​​.

По словам учёных, “лямбда”-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает “уклонение” от антител.

Вариант коронавируса “лямбда” был впервые выявлен в Перу в 2020 году. По данным ВОЗ, он был зафиксирован более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

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