Учёные: Курение электронных сигарет может привести к внезапной остановке сердца

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Учёные из Университета Луисвилля рассказали, как употребление электронных сигарет влияет на сердечно-сосудистую систему человека, сообщается в журнале Nature Communications.

Специалисты изучили самые популярные жидкости для вейпинга: пропиленгликоль без никотина и растительный глицерин или ароматизированная жидкость с никотином. В процессе эксперимента исследователи заметили, что при вдыхании всех видов аэрозолей частота сердечных сокращений у подопытных животных во время «затяжки» замедлялась, а потом ускорялась вместе со снижением вариабельности сердечного ритма. Кроме того, жидкости со вкусом ментола или только из пропиленгликоля вызывали желудочковые аритмии и другие сердечные нарушения.

Учёные пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие на организм электронных сигарет может привести к дестабилизации сердечного ритма. Негативное действие оказывается посредством некоторых химических веществ, которые нарушают электрическую проводимость сердца, что может спровоцировать фибрилляцию предсердий и внезапную остановку сердца.

Ранее учёные заявили о потенциальной угрозе от курения электронных сигарет. По их мнению, здравоохранение через 10 лет может столкнуться с волной онкологических заболеваний, передаёт mir24.tv.

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