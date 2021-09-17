Учёные: Коронавирус способствует развитию 18 аутоимунных заболеваний

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Перенесённая коронавирусная инфекция может приводить к развитию по меньшей мере 18 аутоимунных заболеваний. К такому выводу пришли израильские учёные в сотрудничестве с петербургскими коллегами.

Более того, пишет rg.ru, сам по себе постковидный синдром, который нередко встречается после коронавируса, также имеет аутоимунную природу. Изучать его будут в Петербурге.

При Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова заработал первый в мире Центр по изучению постковидного синдрома. В своей работе исследователи будут опираться на результаты исследований лаборатории мозаики аутоиммунитета при Санкт-Петербургском государственном университете, Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и Университета Ариэля.

Посткоронавирусный синдром проявляется в том, что пациенты чувствуют постоянную усталость, у них ухудшается память, им сложно сконцентрироваться, дыхание становится поверхностным, люди ощущают боль в мышцах и страдают от мигрени. Причём у каждого пятого пациента эти неприятные ощущения сохраняются свыше трёх месяцев.

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