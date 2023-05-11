Учёные изобрели прибор для выявления COVID-19 в выдохе с точностью 85%

0

Учёные изобрели новый лазерный анализатор выдыхаемого воздуха, который позволит выявлять признаки COVID-19 с точностью 85%.

Эксперимент проводился с мая 2021 года по январь 2022 года. В нём принимали участие 170 студентов Колорадского университета в Боулдере. В ходе испытаний учёные брали у респондентов, сдавших ПЦР-тест на коронавирус, образцы дыхания. В результате показатели ПЦР-теста и газоанализатора совпали в 85% случаев, притом что анализ дыхания проводился в реальном времени.

Уточняется, что в отличие от взятия мазка из носа, данный способ неинвазивен и не требует воздерживаться от приёма пищи перед процедурой, пишет iz.ru. Единственный недостаток этого устройства — его размер. Он состоит из сложной системы лазеров и зеркал. Но инженеры работают над тем, чтобы уменьшить прибор до размера чипа, что позволит носить его с собой и самостоятельно отслеживать своё состояние в режиме реального времени.

Отмечается, что в перспективе таким образом можно будет выявлять и другие опасные заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.