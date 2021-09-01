Учёные из США доказали, что COVID-19 – не респираторное заболевание

0

Американские учёные заявили, что коронавирус не является респираторным заболеванием, так как в первую очередь страдают сосуды, а не лёгкие человека.

– Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани лёгочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения, – подчёркивается в статье, опубликованной в научном журнале Journal Circulation Research.

Учёные из Калифорнийского университета создали псевдовирус, состоящий лишь из S-белка SARS-CoV-2. И оказалось, пишет rg.ru, что вызвать COVID-19 можно только им.

В ходе проведённого исследования также выяснилось, что S-белок воздействует на рецептор АСЕ-2, что приводит к повреждению митохондрий клетки, и, как следствие, стенок сосудов. При тяжёлых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови приводят к летальным исходам.

На основе полученных данных и был сделан вывод, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.