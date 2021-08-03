Учёные говорят о высокой патогенности штамма «дельта»

Учёные говорят о высокой патогенности штамма «дельта»

Группа специалистов из Токийского университета выяснила, что штамм коронавируса «дельта» имеет самую высокую патогенность среди других вариантов COVID-19. Об этом пишет lenta.ru.

Также выяснилось, что заражение COVID-19 разрушает клетки, которые затем сливаются в единую массу под названием синтиции. В ходе эксперимента с грызунами специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объёму синтициев, в 2,7 раза превышающему по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. По мнению исследователей, именно этот фактор вызывает большую склонность к различного рода патологиям.

Также заражённые вирусом с мутацией P681R грызуны потеряли в весе на 4,7-6,9 процента больше по сравнению с теми, кто был инфицирован другими штаммами.

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