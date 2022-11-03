Учёные доказали, что перевод часов дважды в год опасен для здоровья

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Учёные из Университета Вандербильта доказали, что ежегодный перевод часов летом и зимой приводит к нарушению циркадных ритмов, изменению обмена веществ и воспалению. Исследование опубликовано в журнале Sleep.

Авторы проанализировали имеющиеся в литературе данные и выяснили, что при переходе на летнее время нарушается выработка гормона сна – мелатонина. Это происходит из-за того, что светлое время суток смещается на ранний вечер. Десинхронизация естественного освещения с нормальными физиологическими процессами приводит в конечном счёте к нарушению регуляции мелатонина и кортизола. Это способствует изменению обмена веществ и воспалению, которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Перевод часов может привести к более позднему засыпанию и более короткой продолжительности сна. Хроническая потеря сна связана с повышенным риском возникновения множества проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и депрессию. Поскольку половое созревание заставляет мозг высвобождать мелатонин позже ночью, подростки особенно уязвимы к последствиям перехода на летнее время, пишет gazeta.ru.

Общество исследования сна, которое участвовало в работе, считает доказательства вреда от перевода часов достаточно убедительными и потому рекомендует отказаться от этой практики.

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