Учёные доказали, что можно создать вакцину против всех коронавирусов

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Учёные из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) доказали, что возможно создать вакцину против всех коронавирусов.

Во время мониторинга вакцинации они проанализировали спектр антител, которые выработались после прививки вакциной Pfizer-BioNTech и у перенесших SARS-CoV-2, а также изучили данные о тех, кто в 2003 году переболел атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-1. Оказалось, что у привитых вырабатываются антитела, способные противостоять не только COVID-19, но также SARS-CoV-1 и другим коронавирусам животных, передающихся человеку. Это доказывает, что возможно создать вакцину против всех видов коронавирусов, пишет rg.ru.

Как отмечается в исследовании, COVID-19 и SARS-CoV-1 относятся к сарбековирусам, которые используют для проникновения в организм один и тот же тип рецепторов – ACE2. Поэтому учёные предположили, что мРНК-вакцины от COVID-19 могут быть эффективны против всех инфекций этой группы, даже тех, которые ещё неизвестны.

Специалисты сообщили, что переболевшие SARS-CoV-1 не имели антител к коронавирусу, с которым мир столкнулся в прошлом году, но после вакцинации они показали не только высокие уровни нейтрализующих антител против этих патогенов, но и ещё восьми сарбековирусов, выбранных для исследования.

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