Учёные доказали активность антител к коронавирусу в грудном молоке

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В грудном молоке кормящих матерей с приобретённым как после болезни, так и после вакцинации иммунитетом к коронавирусу действительно содержатся активные антитела IgG или IgA. Об этом сообщили учёные из Медицинского центра Университета Рочестера и Нью-Йоркского университета (США). Их исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

Авторы работы собрали образцы молока у 77 женщин: 47 из них переболели COVID-19, ещё 30 сделали прививки. У первой группы в молоке выявили высокие титры IgA, а у вакцинированных — большое число IgG. Таким образом, именно это исследование доказало, что все антитела обеспечивали нейтрализацию SARS-CoV-2, пишет ria.ru.

Одно дело измерять концентрацию антител, но совсем другое — сказать, что антитела функциональны и могут нейтрализовать вирус. Одним из интересных результатов этой работы стало то, что грудное молоко как матерей после COVID-19, так и матерей, получивших вакцину, содержало эти активные антитела, способные нейтрализовать вирус, — отметила соавтор исследования Бриджит Янг, доктор философии, доцент отделения детской аллергии и иммунологии Университета Рочестера.

Несмотря на необходимость более тщательных исследований, учёные надеются, что антитела к коронавирусу в грудном молоке способны укрепить иммунитет у детей, вакцинация которых во многих странах ещё не началась. Наши результаты подтверждают первоначальные данные с помощью анализов на вирусы дикого типа, показывая, что 60 процентов образцов грудного молока проявляют нейтрализующую активность после первой дозы вакцины и 85 процентов — после второй. В совокупности это подтверждает вероятность того, что грудное молоко обеспечивает защиту ребёнка при заражении или иммунизации SARS-CoV-2 от кормящих родителей, — говорится в публикации. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.