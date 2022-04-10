Учёные: 85% людей с длительным COVID-19 имеют до 18 симптомов через год после заболевания

Согласно исследованию, проведённому учёными организации Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (“Государственная помощь-больницы Парижа”) (AP-HP) и университетом Париж-Сите, которое было опубликовано в журнале Nature Communications, у 85 процентов людей с длительным COVID-19 сохраняется до 18 симптомов через год после их начала.

Согласно пресс-релизу AP-HP, это исследование является первым, в котором описывается динамика симптомов длительного COVID-19 день за днём. Исследователи проследили эволюцию 53 стойких симптомов инфекции у 968 пациентов в течение одного года. Сами пациенты предоставляли информацию о развитии своих симптомов каждые 60 дней. Почти половина симптомов, 27 из 53, таких как кашель, нарушения обоняния и вкуса, уменьшаются “постепенно с течением времени”. При этом доля пациентов, страдающих этими симптомами, сокращается в течение нескольких месяцев. Например, у 40 процентов больных длительным COVID-19 через два месяца после начала заболевания наблюдаются вкусовые расстройства, но через год их доля снижается до 20 процентов, пишет rg.ru.

Однако, с другой стороны, усталость является одним из 18 ярко выраженных симптомов заболевания, которые не уменьшаются со временем. Количество пациентов с длительным COVID-19, которые страдают от усталости через два месяца, остаётся прежним через год. И наоборот, восемь симптомов имеют тенденцию усиливаться со временем, например, проблемы со зрением и выпадение волос. Это признаки “появления новых проявлений болезни”, отметили в AP-HP.

Исследователи отмечают, что “ритм симптомов и приступов у пациентов менялся с прогрессивным интервалом между приступами с течением времени”. Тем не менее, через год после появления симптомов 60 процентов пациентов сообщили об “очень значительном влиянии” болезни на их личную, профессиональную и социальную жизнь.

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