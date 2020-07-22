Учиться бы не разучиться

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О том, как родители стараются предотвратить онлайн-обучение

Метод дистанционного обучения, к которому вынуждено было прибегнуть молдавское Министерство образования, культуры и исследований (МОКИ), чтобы не прерывать учебный процесс, пришёлся не по душе многим родителям. Взрослые требуют открыть с сентября школы. Министерство предлагает модели организации учебного процесса.

Виртуальная планёрка

Так как в нашей стране остаётся высоким показатель заражающихся коронавирусом людей, в Минобразования пытаются предусмотреть все меры безопасности на тот случай, если с 1 сентября учебный процесс будет возобновлён непосредственно в образовательных учреждениях. Во всяком случае министр образования Игорь Шаров заявил на недавно состоявшейся пресс-конференции о намерениях их ведомства открыть гимназии и лицеи с начала учебного 2020–2021 года.

Как стало известно «АиФ в Молдове», в ходе нескольких онлайн-заседаний, проведённых в конце июня и в начале июля руководством МОКИ с представителями профильных управлений в регионах, обсуждалось много вопросов, в том числе и как будут действовать учебные заведения в новом учебном году.

Мы обязаны отстоять право ребёнка на качественное образование, на общение, на право не быть под домашним арестом. Только мы сможем это сделать.

Модель обучения

Отдельный разговор состоялся по поводу подготовки школ к приёму детей в условиях пандемии. Минобразования разработало проект специального положения по организации учебного 2020–2021 года. В нём говорится, что учебные заведения Молдовы могут с сентября заработать, но только при соблюдении ряда условий – закупки дезинфицирующих средств, приборов термометрии и др.

Министр Шаров рассказал о том, что специалисты руководимого им ведомства разработали семь моделей функционирования учебных заведений. Администрациям школ предстоит выбрать одну из них.

– Что касается учебных площадей… Основная идея состоит в их расширении. Чтобы избежать заражения среди учащихся, необходимо организовать дополнительные помещения и перепланировать существующие – это обеспечит безопасность всем, – сказал И. Шаров. – Предлагаем менеджерам учебных заведений обсудить с родителями, педагогами и учащимися разработанные МОКИ модели обучения, выбрать подходящую и до 1 августа сообщить об этом в Минобразования.

Хватит мучений!

Условия открытия учебных заведений уже изучаются родителями. Взрослые активно делятся мнениями в социальных сетях. Им сложно понять, как школьник сможет высидеть все шесть уроков в маске и в перчатках (вторые вообще не гигиеничны, по мнению многих взрослых). Не могут они представить, как все уроки будут проводиться в одном кабинете, куда к ученикам должны приходить учителя-предметники. Ладно если по расписанию урок литературы или языка, а если это химия, физика, где предусмотрены лабораторные работы с использованием спецприборов? Непонятно всё же, как быть с социальной дистанцией в классах, где по 30 – 35 человек. Где взять столько площадей, чтобы расширить классы, ведь маленькие учебные заведения у нас оптимизировали? А если организовать учебный процесс в две смены, где взять столько педагогов при дефиците этих кадров?

Переживая, что из-за невозможности школ соблюдать все меры предосторожности МОКИ решит продолжить практику онлайн-обучения, родители подписывают в интернете петицию «Я против дистанционного образования». «Очень интересно мнение не только родителей, но учителей и детей. Ведь это наше будущее. Сможем ли мы, родители, справиться с педагогической деятельностью и помочь своему ребёнку освоить тот или иной материал? Сможем ли мы быть спокойными на работе, зная, что ребёнок дома один? Однозначный ответ – нет. Мы обязаны отстоять право детей на качественное образование, на общение, на право не быть под домашним арестом. Только мы сможем это сделать», – говорится в петиции.

Родители считают, что власти должны подумать, как решить вопрос, но взваливать на себя нагрузку учителей они не хотят.

Анастасия Погодина