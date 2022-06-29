Учителю из Единец грозит тюремный срок за педофилию

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Прокуратура Единецкого района завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и 7 эпизодах насильственных действий сексуального характера. Преступления были совершены в отношении детей, не достигших 14-ти лет.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, обвиняемый работал учителем. Он добивался расположения к себе учениц путём психологических манипуляций и совершал действия сексуального характера. Более того, мужчина неоднократно склонял одну из жертв, 15 лет, к половым актам.

Учитель не признаёт свою вину. В настоящее время он находится под предварительным арестом.

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