“Учителя заслуживают меньше, чем депутаты”: как министр финансов объясняет разницу в росте зарплат (ВИДЕО)

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Министр финансов Думитру Будянский считает, что у педагогов нет столько обязанностей и рисков на рабочем месте, как у депутатов, сотрудников президентуры и судей КС. Именно поэтому, по мнению министра, последние заслужили большего роста зарплат, чем работники образовательной сферы. Заявление было сделано на заседании парламента.

Депутат ПСРМ Адела Рэйляну поинтересовалась у Будянского, почему столь велика разница между повышением зарплат учителей и зарплат депутатов и сотрудников президентуры – 5,6% против 7,7% и 9,6% соответственно. Министр финансов пояснил: всё дело в иерархии.

– Давайте будем честными и будем уважать чиновников, потому что они занимают должности и у них огромная ответственность и огромные риски. Дело не в том, что кто-то заслуживает меньше. Каждый заслуживает много, но у каждого свои возможности. Если мы хотим, чтобы нашей страной хорошо управляли, тогда должности должны занимать те люди, которые действительно могут их занять, – сказал министр.

Ранее мы писали, что зарплаты депутатов, сотрудников аппарата президента и судей КС вырастут, тогда как бюджет на образование в 2022 году будет урезан.

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