Учителя, врачи и другие категории бюджетников получат премии в конце года

Учителя, врачи и другие категории бюджетников получат премии в конце года

Соответствующее решение приняло сегодня правительство. Премии по результатам плодотворной деятельности получат сотрудники сфер образования, культуры и медицины, а также другие категории бюджетников. Всего – более 180 тысяч человек.  

Ион Кику поручил коллегам из Министерства финансов сделать всё для того, чтобы премии были выданы в декабре. Размер выплаты составит до 50% от оклада. Для внедрения данного проекта правительство выделит из госбюджета порядка 520 млн леев.

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