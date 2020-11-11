Учителя, врачи и другие категории бюджетников получат премии в конце года

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Соответствующее решение приняло сегодня правительство. Премии по результатам плодотворной деятельности получат сотрудники сфер образования, культуры и медицины, а также другие категории бюджетников. Всего – более 180 тысяч человек.

Ион Кику поручил коллегам из Министерства финансов сделать всё для того, чтобы премии были выданы в декабре. Размер выплаты составит до 50% от оклада. Для внедрения данного проекта правительство выделит из госбюджета порядка 520 млн леев.

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