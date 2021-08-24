Учителя возмущены решением Минздрава обязать их делать тесты на COVID-19 за свой счёт

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Члены профсоюза образования и науки недовольны решением Министерства здравоохранения обязать педагогов делать тесты на COVID-19 за свой счёт. Они отмечают, что педагоги ежемесячно выплачивают взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а потому должны иметь право проходить тестирование на коронавирус бесплатно.



Учителя также возмущены тем, что их хотят таким образом заставить вакцинироваться от коронавируса. Члены профсоюза считают это грубым нарушением прав и свобод.

Напомним, накануне министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что до 1 октября не менее 95% персонала каждого учебного заведения в стране должны быть вакцинированы. До тех пор все непривитые сотрудники школ, в том числе, техперсонал, обязаны делать раз в две недели тесты за свой счёт.

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