Учителя, участвовавшие в разработке проекта educatieonline.md, получат благодарственные сертификаты

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Педагоги, которые внесли внушительный вклад в разработку цифровой библиотеки educatieonline.md, получат благодарственные сертификаты от генерального примара муниципия Кишинев. Об этом сообщил сам Ион Чебан.

– Сертификаты будут вручены в знак благодарности за приложенные усилия. Они откликнулись и помогли воплотить эту идею в национальный и даже международный проект. Сегодня видеоуроки просмотрели миллионы раз. Я горжусь трудом всех членов команды, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что на первом этапе проекта было отснято около 2500 видеоуроков с более чем 3000 интерактивных занятий для детей, учителей и родителей. На втором этапе контент будет улучшен.

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