Учитель сдал БАК за ученика: в Минобразовании рассказали о беспрецедентном случае на экзамене

Учитель сдал БАК за ученика: в Минобразовании рассказали о беспрецедентном случае на экзамене

Министерство образования сообщило о случае мошенничества, произошедшем на национальном экзамене на степень бакалавра, в котором участвовали сотрудники учебного заведения. 

По данным ведомства, в результате изучения записей с центров сдачи экзамена было выявлено, что один из выпускников не заполнил свой тест, а лишь делал записи в черновике. Таким образом, ученик сдал пустой бланк. Затем его работу передали в Республиканский центр по оцениванию уже с решёнными заданиями. Аналогичная ситуация была зафиксирована на всех четырех экзаменах, в которых участвовал кандидат.

– С сожалением констатируем, что выполнение теста вне экзаменационного зала могло быть возможным только при участии сотрудников, ответственных за организацию экзамена в Центре сдачи бакалавра. Мы осуждаем этот вопиющий случай и считаем, что преподаватели, причастные к нему, не должны в дальнейшем работать в системе образования, – говорится в сообщении Минобразования. 

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