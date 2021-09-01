Учитель на выбывание

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О том, должны ли непривитые сдавать тесты

23 августа Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) приняла решение о том, что непривитый преподавательский и вспомогательный состав образовательных учреждений Молдовы обязан каждые 14 дней проходить тестирование и из собственных средств оплачивать тесты на ковид или экспресс-антиген, или ПЦР.

Чистая дискриминация

Этот способ проверки планируется применять до тех пор, пока в каждом учебном заведении не будет привито не менее 95% взрослого коллектива.

Решение НЧКОЗ вызвало протестную реакцию в обществе. Национальная федерация профсоюзов образования и науки его раскритиковала и направила запрос премьер-министру Н. Гаврилице, в котором подчеркнула, что данное решение ставит под угрозу всю систему образования.

Ряд неправительственных организаций тоже отрицательно отреагировали на нововведения для сотрудников школ. На минувшей неделе они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что решение НЧКОЗ носит дискриминационный характер, так как ни один законодательный акт в РМ не предусматривает обязательной вакцинации граждан страны. К тому же обязывать непривитых людей проходить два раза в месяц тестирование на ковид ущемляет их права, а конституционное право на труд не может быть юридически ограничено или обусловлено законом через тестирование.

Стоимость ПЦР-теста в Германии и Франции отличается в сотни раз от молдавских баснословных цен на копеечный по своей стоимости тест. Доходность от тестов на ковид в Молдове составляет до 1000%!

Угроза учебному процессу

Как стало известно «АиФ в Молдове», руководители столичных школ обеспокоены числом заявлений на увольнение, написанных за последние дни. Они отмечают, что учебный процесс в преддверии 1 сентября оказался под угрозой. Директора переживают, что в ближайшее время, если власти не пересмотрят своё решение, количество педагогических кадров, отказавшихся работать, существенно вырастет.

Педагог и историк Борис Шаповалов считает, что решение Национальной комиссии явно противоречит Конституции страны, нарушает фундаментальные права человека в нескольких сферах жизнедеятельности.

– Работник школы платит налоги и взносы в фонд медицинского страхования, он – равноправный гражданин, – отметил Б. Шаповалов. – Создаётся впечатление, что молдавская медицинская мафия решила заработать на бедных учителях. Стоимость ПЦР-теста в Германии и во Франции отличается в сотни раз от молдавских баснословных цен на копеечный по своей стоимости тест. Доходность от тестов на ковид в Молдове составляет до 1000%! Этим в основном занимаются частные медицинские центры и аптечная мафия, поставляющая эти тесты в неограниченном количестве. Не их ли интересы лоббирует своим решением министр здравоохранения?

Как делают в Европе

У главы Минздрава Аллы Немеренко своё мнение насчёт того, из чьего кармана должно оплачиваться тестирование работников системы образования.

«В обществе много рассуждают о том, следует ли непривитым платить из собственного кармана за тесты. Но почему вакцинированные должны платить за них, ведь оплату придётся обеспечивать из бюджета? – цитируют главу Минздрава СМИ. – Максимальная защита – это вакцинация. Люди могут выбирать – вакцинироваться или нет, но следует понимать, что придётся нести и некоторые траты. Государство не может покрыть все расходы».

Вместе с тем министр сказала, что в правительстве не предпринимают никаких шагов для введения обязательной вакцинации, но при этом «Конституция предусматривает, что право большинства на здоровье преобладает над правом индивида и никто не должен подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих, особенно когда речь идёт о детях».

А премьер-министр Н. Гаврилица прямо заявила, что правительство не отступит от идеи тестирования педагогических кадров, тем более что в ряде европейских стран отказались от практики бесплатного проведения тестов.

В свою очередь мэр Кишинёва Ион Чебан возмутился тем, что у центральных властей есть возможность найти деньги «на арены и парады за счёт Кишинёва, который кормит всю страну», но они не хотят поискать способы компенсировать оплату тестов для школьных работников, как это делают во многих странах. Столичный глава пообещал: если власти не предпримут никаких действий, то в мунсовете будет сделано всё возможное для тестирования учителей за счёт местного бюджета.

Анастасия Погодина