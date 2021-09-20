Учёный назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

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Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков. Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

– Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения. Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, — уточнил Чумаков.

В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее, передаёт ria.ru.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.

– Какая из них (инфекций — прим. ред.) будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм, — пояснил он.

При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

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