Ученый: Коронавирус уничтожает активность опухолевых клеток

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Коронавирус уничтожает активность опухолевых клеток. Об этом рассказал медицинский физик отдела по обеспечению лучевой терапии ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им Н.Н. Александрова» Игорь Тарутин.

По словам специалиста, до 2019 года включительно прирост заболеваемости онкологией в Беларуси составлял примерно от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек в год, достигнув значения 54 тыс. таких пациентов. В 2020 году ожидалось около 55–56 тыс. больных онкологией, но фактически оказалось 43 тыс. заболевших. Это падение продолжается до сих пор, в 2021 году было зарегистрировано 44 тыс. человек с онкологией, передает aif.by.

– Учёные не могут найти объяснения этому феномену. Такая ситуация наблюдается не только в Беларуси, но и в России, в Казахстане и в других странах, – рассказал специалист. – То, что пандемия здесь сказалась, это точно. Возникла совершенно новая научная вещь, которая сейчас требует изучения. Предполагается, что коронавирус не только вызывает болезни лёгких, но и уничтожает активность опухолевых клеток. Это уже опубликовано в литературе, – пояснил врач.

Вместе с тем, сообщается, что коронавирус способен убивать не все опухолевые клетки, а только некоторую их часть. Это зависит от степени и объёмов поражения. По словам специалиста, все эти аспекты в настоящее время исследуются медиками со всего мира.

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