Ученые заявили об обнаружении в желудке “призраков” коронавируса

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Врачи из Стэндфордского медицинского центра в Калифорнии и Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что следы коронавирусной инфекции могут сохраняться в желудочно-кишечном тракте несколько месяцев. Исследователи назвали это явление “призраком” коронавируса и полагают, что именно из-за этого некоторые пациенты месяцами не могут избавиться от симптомов COVID-19.

О затяжном коронавирусе врачи говорят, когда симптомы болезни сохраняются более чем на 12 недель. Всего за два года пандемии врачи выделили более двух сотен симптомов разной степени тяжести, передает rg.ru.

Американские и австрийские исследователи независимо друг от друга обследовали людей, которые длительное время назад перенесли коронавирусную инфекцию. В Стэндфордском медцентре исследовали образцы кала, австрийские ученые делали биопсию. Следы коронавируса в организмах испытуемых обнаружили обе группы ученых.

Примечательно, что речь не шла о пациентах, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме. Например, в исследовании Стэндфордского медцентра приняли участие 46 добровольцев, которые переболели COVID-19 в легкой форме. Следы вируса были найдены в анализах 32 человек.

Ученые полагают, что желудочно-кишечный тракт может служить одним из резервуаров, где сохраняются вирусные клетки. Однако механизм, из-за которого вирус накапливается именно в этой части организма, пока неизвестен.

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