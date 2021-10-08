Ученые выяснили, как коронавирус влияет на новорождённых

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Учёные из Великобритании выяснили, что перенесённый матерью коронавирус может повлиять на иммунную систему новорождённого. Научная статья, в которой приводятся доказательства, была опубликована в журнале Nature Immunology.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона оценили здоровье новорождённых у 30 матерей, которые были больны или уже переболели COVID-19. В ходе исследования было установлено, что у детей, чьи мамы болели коронавирусом в этот момент, было выше содержание естественных киллеров и некоторых типов Т-клеток, пишет mk.ru.

Помимо прочего, у обеих групп был повышен уровень цитокинов плазмы. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что инфекция у матери влияет на изменение иммунной системы новорождённого.

Также в ходе исследования выяснилось, что мамы обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, передавая через плаценту антитела против коронавируса.

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