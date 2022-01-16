Ученые рассказали о появлении новых штаммов COVID-19 после «омикрона»

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Ученые предупредили, что стремительное распространение «омикрон»-штамма гарантирует, что он не станет последней версией коронавируса, которые будут беспокоить мир, говорится в статье, опубликованной в Associated Press.

Как отмечают специалисты, каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать и «омикрон» уже продемонстрировал свое преимущество в быстром распространении. По словам эпидемиолога инфекционных заболеваний из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, чем быстрее распространяется «омикрон», тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству вариантов коронавируса. По мнению экспертов, «омикрон» с большей вероятностью, чем «дельта»-штамм, будет повторно заражать людей, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и вызывать «прорывные инфекции» у вакцинированных людей, одновременно атакуя и непривитых, передает gazeta.ru.

Вирус будет эволюционировать», указывают специалисты. В частности, он может возвращаться к человеку после заражения животных, уязвимых к инфекции, или заражать людей «двойными инфекциями», гибридами. Утверждается также, что «омикрон», по-видимому, вызывает менее тяжелое течение болезни, чем «дельта», и его «поведение» дает надежду на то, что в конечном итоге вирус станет более мягким, как обычная простуда, и точно станет «менее смертоносным».

Однако, чтобы «обуздать» появление новых вариантов коронавируса, ученые подчеркивают необходимость следования мерам общественной безопасности, таким как ношение масок и вакцинация.

– Вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, а бустерные прививки значительно снижают количество серьезных заболеваний, госпитализаций и смертей, — сообщается в статье.

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