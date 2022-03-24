Ученые прогнозируют появление более опасных штаммов коронавируса

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Группа учёных из Великобритании и Италии спрогнозировала возможную дальнейшую эволюцию SARS-CoV-2. Данный вирус с высокой долей вероятности может привести к появлению новых более заразных и одновременно более тяжёлых штаммов, чем те, с которыми человечество уже знакомо.

– Мы считаем, что лёгкость течения COVID-19, вызванного штаммом “омикрон”, – простое совпадение, и антигенная эволюция, скорее всего, приведёт к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и будут взывать тяжёлые симптомы, – пишут учёные в журнале “Nature Reviews Microbiology”.

Многие исследователи считают, что эволюция диктует SARS-CoV-2 мутации, которые делают вызываемую им инфекцию менее тяжёлой для человека. Якобы сам вирус не заинтересован в том, чтобы его носитель умирал. Напротив, в его интересах, чтобы он жил и распространял болезнь дальше. По этой теории, появление легкого “омикрона” – закономерный этап развития вируса, передает vzsar.ru.

Однако учёные из Европы уверены, что эволюцию вируса определяют, прежде всего, усиливающаяся заразность и его способность избегать иммунного ответа – именно от этих двух свойств зависит успех его распространения. А вот тяжесть болезни – лишь побочный результат эволюции: иногда возросшая концентрация вируса в организме увеличивает одновременно и заразность, и тяжесть болезни. В других случаях тяжесть симптомов, напротив, снижается.

Кроме постепенного ослабления вируса, часть специалистов считает, что пандемию поможет остановить коллективный иммунитет. Но, по мнению европейских учёных, у него есть и обратная сторона – так называемая антигенная эволюция. Это способность вируса изменяться таким образом, чтобы лучше обманывать защиту переболевшего или привитого человека. Штамм “омикрон”, который научился легко обходить иммунитет против предшествующих штаммов, подтвердил, что коронавирус может очень быстро приобретать такие свойства.

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