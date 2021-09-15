Учёные предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

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В журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса. Авторами рекомендаций выступила международная группа учёных, среди которых — сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет. Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре, передаёт ria.ru.

– Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, всё же они могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, – говорится в статье.

Это касается, по мнению учёных, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса — включая российский “Спутник V”. Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител необязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.

Отмечается, что перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам нужно будет провести соответствующие исследования. Также медики настаивают на том, что препараты должны стать доступными по всему миру, так как многим, по их словам, до сих пор недоступна даже первичная вакцинация.

Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40 процентов населения.

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