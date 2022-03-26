Ученые предложили лечить ковид средством от рака

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Эффект наступает от использования низких доз при ингаляции.

О том, что пандемия коронавируса может еще вернуться с гибридным штаммом «Дельтакроном», говорит не только разработчик вакцины Александр Гинзбург, но и представители ВОЗ. Готовясь к приходу очередной возможной волны, российские медики приготовили еще один мощный удар по COVID-19. Пульмонологи разработали не имеющий аналогов в мире подход, основанный на применении очень низких доз препаратов, которые в «мирное» время применяются в онкологической практике. Бояться слова «онкологический» здесь не нужно, – говорят разработчики, ведь речь идет об очень малых дозах вещества, которые отлично переносятся всеми пациентами, передает mk.ru.

В высоких дозировках препарат уничтожает раковые клетки (более того, химическим «родственником» этого препарата является отравляющее вещество иприт), а в очень низких дозах, напротив, не снижает иммунную защиту, уменьшает воспаление и защищает клетки эпителия бронхов. Именно для снижения и точного контроля дозировки разработчики и применили целенаправленную доставку вещества в бронхи, с использованием ингаляционного метода.

Теперь этот метод опробовали и на больных с COVID-19. Как и при курсе ингаляций для астматиков (бронхи которых чрезвычайно чувствительны к любым раздражающим веществам), у больных из «красной зоны» не было зафиксировано ни одного побочного эффекта. Ученые доказали улучшение клинической картины, снижение одышки у пациентов.

Но самым главным преимуществом нового подхода к лечению при COVID-19 оказалось то, что ингаляции, которые активно боролись с воспалением, не оказывали подавляющего действия на иммунитет. А ведь именно чрезмерное использование препаратов с иммунодепрессивным действием у многих тяжелых пациентов с ковидом снижало способность бороться с инфекциями. У них развивалась суперинфекция, что в ряде случаев приводило к развитию сепсиса и смерти.

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