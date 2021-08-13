Ученые: Переболевшие COVID-19 менее восприимчивы к боли и холоду

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Американские учёные из университета Appalachian State University установили, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди менее восприимчивы к отрицательным температурам и физической боли.

Исследователи изучали продолжительность действия побочного эффекта на нервную систему и гемодинамику человека, пишет rg.ru. В научном эксперименте участвовали 30 добровольцев в возрасте от 21 до 22 лет. Часть из них имела положительные ПЦР-тесты, а другие были здоровы. По итогам исследований волонтёры оценили свои болезненные ощущения: на протяжении 3-8 недель у переболевших COVID-19 восприимчивость к боли, как и к холоду, оказалась слабее.

На данный момент универсальной рекомендацией для всех переболевших COVID-19 является здоровый образ жизни: свежий воздух, прогулки, сбалансированное питание, позитивные эмоции и соблюдение режима сна.

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