Учёные оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19

0

У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми. Об этом говорится в отчёте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

По данным CDC, пишет ria.ru, также у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться COVID-19 по сравнению с тем, кто не вакцинировался.

Исследование проводилось на основе анализа эпидемиологических данных с мая по июль этого года в штате Калифорния. Так, за отчётный период было выявлено 43 127 случаев заболевания COVID-19, при этом 30 801 (71,4%) заразившихся были непривиты, 10 895 (25,3%) пациентов были вакцинированы полностью, а 1431 человек (3,3%) – вакцинированы частично.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.